تزامنا مع تشييع شهيدة فلسطينية.. استشهاد فلسطينية أخرى في الخليل

شيَّع مئات الفلسطينيين، مساء الأحد، جثمان أرملة فلسطينية أم لستة أطفال قتلتها قوات الإحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأناضول أنّ موكب تشييع جثمان الشهيدة غادة إبراهيم سباتين «47 عاما» انطلق من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي الجنوب.

ووصل الموكب إلى مكان سكنها في قرية حوسان بمحافظة بيت لحم، وأدى المشيعون صلاة الجنازة، قبل مواراة جثمان الشهيدة في مقبرة القرية.

واستشهد مساء الأحد فلسطينية أخرى، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل رسمي استشهاد مواطنة أطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها.