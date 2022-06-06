تزامنا مع ذكرى تحريرها.. ترهونة تتعرف على 4 من ضحايا «الكاني»

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، التعرف على 4 جثامين من ضحايا المقابر الجماعية في المدينة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إنّه جرى التعرف على جثمان المفقود بهاء الدين الحمروني من مواليد 1982؛ بعد مطابقة تحليل البصمة الوراثية DNA.

وأوضحت الرابطة أن الحمروني اختطفته ميليشا الكاني في 4 فبراير 2020 من منزله بمنطقة قصر بن غشير، وعثر عليه في المقابر الجماعية بمشروع الربط بترهونة.

وأكدت الرابطة التعرف على جثمان عبد الرحمن سعيد أبوزيد من مواليد 2000 عن طريق البصمة الوراثية، والذي كانت ميليشا الكاني اختطفته في 4 أبريل 2020 من منزله، كما تم التعرف على الشرطي صلاح الدين الهادي المستوري من مواليد 1993 ومن سكان سوق الخميس امسيحل، والذي اختطفته مليشيا الكاني في فبراير 2020.

كما أعلنت الرابطة التعرف على هوية جثمان وكيل النيابة العسكرية بمدينة زليتن الهادي رمضان صوفية مواليد 1979 عن طريق البصمة الوراثية، والذي كان قد اختطف على يد ميليشا الكاني في 16 فبراير 2020.

الجدير بالذكر أنّ التعرف على الجثامين يتزامن مع الذكرى الثانية لتحرير مدينة ترهونة من قوات الكاني المتحالفة مع قوات حفتر خلال حربها على طرابلس.