تزامنا مع قمة «إيكواس».. قادة الإنقلاب في النيجر يعلنون تشكيل حكومة جديدة

تستضيف العاصمة النيجيرية أبوجا -اليوم الخميس- قمة طارئة لدول مجموعة «إيكواس» يتوقع أن تتخذ قرارات بحق قادة الانقلاب في النيجر الذين أعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه، عبّر الأمين العام الأمم للمتحدة عن قلقه إزاء ظروف اعتقال الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي يعاني من العزلة التامة ولا يجد ما يحتاجه من الطعام والدواء، وفق تقارير.

وتشمل محاور القمة بحث مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في النيجر بعد انتهاء المهلة التي منحتها إيكواس لقادة الانقلاب لإعادة النظام الدستوري في البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس باوزم.

وهذه هي القمة الثانية من نوعها خلال أسبوع حول الأزمة في النيجر، ومن المرتقب أن تخرج بقرارات وتوصيات من شأنها أن تعالج المأزق السياسي في نيامي.

وقد تتخذ القمة قرارات تمهد لاستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، سيما بعد إعلان لجنة رؤساء أركان دول إيكواس وضع خطة تدخل عسكري متكاملة تنتظر موافقة رؤساء الدول والحكومات.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد مسلح منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وفاقم أزمة الجوع.

يشار إلى أنه في وقت سابق، التقى قادةُ الانقلاب مبعوثَين لرئيس نيجيريا، ولرئيس «إيكواس» دون الإفصاح عمّا دار في اللقاء.