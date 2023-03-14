تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخين قصيرا المدى

أعلنت كوريا الجنوبية، أنّ جارتها الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، وذلك بعد نحو 48 ساعة على إطلاق صاروخين آخرين من غواصة، وفي وقت بدأت فيه القوات الأولى أكبر مناورات مشتركة مع القوات الأميركية منذ سنوات.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك في أحدث حلقة في مجموعة من تجارب الأسلحة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنّ الصاروخين أطلقا في حوالي الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش من إقليم هوانجاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد وقطعا مسافة حوالي 620 كيلومترا، بحسب فرانس برس.

ويأتي الإطلاق بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية ما أسمتهما صاروخي كروز استراتيجيين من غواصة وبعد أقل من أسبوع من أوامر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الجيش بتكثيف تدريباته للردع والاستجابة «لحرب حقيقية» إذا استدعى الأمر.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأميركية مناورات مشتركة تستمر 11 يوما تحت مسمى «درع الحرية 23»، أمس الاثنين، وستجري المناورات على نطاق غير معهود منذ 2017 لمواجهة التهديد المتزايد من الشمال.