تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل.. انطلاق سباق العدو الريفي الأول في طرابلس

وناقشت اللجنة العليا المشرفة على السباق الذي يشرف على تنظيمه أيضًا منظمة ” انطلق ” للتنمية المستدامة لحقوق الطفل خلال الاجتماع الثلاثاء، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بسباق العدو الريفي وحددت ميدان الفروسية بطرابلس لإقامة السباق.

كما تم الاتفاق على زيارة اللجنة الفنية لمعاينة خط السباق وفق الخريطة الموضحة للميدان التي تم عرضها خلال الاجتماع وسيتم اعتماد خط السباق وفق الخريطة بعد المعاينة الميدانية ومن تم نشرها لإطلاع المشاركين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مخاطبة كل المؤسسات التعليمية عن طريق مراقبات التعليم ومكاتب النشاط المدرسي ببلديات طرابلس الكبرى يتم توضيح فيها طريق المشاركة والأعمار المستهدفة .