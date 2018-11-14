ليبيا

تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل.. انطلاق سباق العدو الريفي الأول في طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 نوفمبر 2018 - 13:20
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الاجتماع الأول للجنة العليا لسباق العدو الريفي للأطفال [إدارة النشاط المدرسي]
عقدت اللجنة العليا لسباق العدو الريفي الأول المزمع انطلاقه تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل نهاية نوفمبر الجاري اجتماعًا مع إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الويطني.

وناقشت اللجنة العليا المشرفة على السباق الذي يشرف على تنظيمه أيضًا منظمة ” انطلق ” للتنمية المستدامة لحقوق الطفل خلال الاجتماع الثلاثاء، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بسباق العدو الريفي وحددت ميدان الفروسية بطرابلس لإقامة السباق.

كما تم الاتفاق على زيارة اللجنة الفنية لمعاينة خط السباق وفق الخريطة الموضحة للميدان التي تم عرضها خلال الاجتماع وسيتم اعتماد خط السباق وفق الخريطة بعد المعاينة الميدانية ومن تم نشرها لإطلاع المشاركين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على مخاطبة كل المؤسسات التعليمية عن طريق مراقبات التعليم ومكاتب النشاط المدرسي ببلديات طرابلس الكبرى يتم توضيح فيها طريق المشاركة والأعمار المستهدفة .

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