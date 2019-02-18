تزامنًا مع ذكرى الثورة الثامنة.. ليبيا المركزي يُعلن عن الإصدار الجديد من العملة النقدية فئة 1 دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي الاثنين عن الإصدار الجديد من العملة النقدية فئة 1 دينار، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المصرف بمقره في العاصمة طرابلس حيث أعلن خلالها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الشروع في التدوال بالإصدار الثاني من العملة الجديدة بدايةً من اليوم الاثنين.

وأشار الكبير في كلمة له أن ليبيا تعد من أوائل الدول التي بدأت في التعامل مع العملة الورقية البلاستيكية من ضمن 20 دولة في العالم.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن العملة المتداولة حاليًا من فئة الدينار سيتم سحبها تدريجيًا من التداول.

من جانبه كشف مدير إدارة الإصدار بالمصرف خلال الاحتفالية عن المواصفات العامة للفئة المعدنية الجديدة والتي تتضمن لونها الازرق الغامق والوجه الأمامي يعكس مبنى مصرف ليبيا المركزي والوجه الخلفي يعكس مصفاة البريقة وقوس ماركوس أوريليوس.

هذا ومن بين المواصفات التي تم الكشف عنها أيضًا وجود الشباك الشفاف داخل البوليمور وبداخله صورة لعمر المختار وبالإمكان رؤية الرقم (1) عند تسليط الضوء من الخلف بالإضافة إلى طباعته متناهية الصغر وألوان الأشكال تتغير تحت الأشعة فوق البنفسجية.