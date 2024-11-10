تزايد فرص التوصل لتسوية بين إسرائيل ولبنان و«حزب الله» يستهدف مصنع «ملام» للمرّة الاولى

قال مسؤولون أمريكيون “إن التسوية على الجبهة الشمالية (مع لبنان) ممكنة قريبا”،وأفادت مصادر عبرية، الأحد، أن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار بلبنان، لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن ضدها، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالي

وحسب ما نقلت “يديعوت أحرونوت”، بعث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسالة إلى إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مفادها ضرورة إحراز تقدم في مسألة إعادة المستوطنين إلى الشمال.

وشهد مسؤولون أمريكيون بأن “الفرص تتزايد للتوصل إلى تسوية في لبنان بقيادة آموس هوكشتاين، مبعوث بايدن، وبتشجيع من ترامب”، وبحسبهم فإن “هناك أيضا جهودا كبيرة لإبرام صفقة تبادل أسرى صغيرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات الأسرى الإسرائيليين ستتوجه الليلة (بين السبت والأحد) إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يجتمعوا مع كبار المسؤولين بشأن الترويج لصفقة تبادل على المدى القريب، قبل تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.

ومن بين أمور أخرى، ستلتقي العائلات بكبار المسؤولين في البيت الأبيض، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

هذا أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار في الشمال لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها.

يأتي ذلك فيما أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، بأنه قد رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان، فيما أشار مراسل “العربية” و”الحدث” بانطلاق صفارات إنذار في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، بعد رشقة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة.

هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الشؤون الاستراتيجية غادر إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن شمال إسرائيل.

بدوره، نشر “حزب الله” ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه”.

وأعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى مصنع “ملام” العسكري الإسرائيلي، وقاعدة عين خوزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانيّة الإسرائيلية 55 كلم، جنوب بحيرة طبريّا.

يأتي ذلك فيما تمكن عناصر الدفاع المدني مع فوج إطفاء بيروت من إخماد النيران التي اندلعت في شارع الحمراء، الذي أدى إلى الإضرار بالأبنية واشتعال حوالي 25 سيارة بشكل كامل.