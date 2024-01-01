تزويد المنطقة الشرقية بشحنات التطعيمات المدرسية والروتينية

زود المركز الوطني لمكافحة الأمراض المنطقة الشرقية، بشحنات التطعيمات المدرسية والروتينية، التي ستوزع على 30 بلدية.

وأفاد المركز في بيان، بأن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات 30 بلدية، حيث جرى توزيعها على 3 أيام.

وأشار المركز إلى أن التطعيمات سيجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المواظبة على ضرورة إعطاء التطعيمات ودورها في الحفاظ على الصحة.

وقبل أيام أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على 14 بلدية.