تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي اللازم للتشغيل

اجتمع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان خليل، ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية والدورة المزدوجة المهندس طارق الرايس، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ضم ناصر المبروك الغول مدير مشروع حقل العطشان، والبركولي ابوصلاح الحبيب عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن الاجتماع يأتي في إطار تزويد محطة كهرباء أوباري الغازية بالغاز الطبيعي اللازم للتشغيل من حقل العطشان.

وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بالجانب الفني لهذا المشروع.

هذا وأكد الجميع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز هذا العمل لما له من أهمية فنية واقتصادية لتشغيل المحطة.