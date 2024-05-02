تزويد مطار طبرق الدولي بشاحنة إطفاء متطورة

استلمت إدارة مطار طبرق أمس الأربعاء، شاحنة إطفاء حريق جديدة لتعزيز تدابير السلامة في المطار، وتلبية متطلبات شركات النقل الجوي التي تعمل من وإلى مطار طبرق.

وحسب الإدارة في بيان، تم توريد الشاحنة من شركة “فولكان” التركية، المتخصصة في صناعة شاحنات الإطفاء للمطارات ومعدات السلامة، وذلك في إطار العقد الموقع بين مصلحة المطارات والشركة المصنعة لتعزيز قدرات الإطفاء والسلامة في المطارات.

وذكرت الإدارة، إنه تم تجهيز الشاحنة بأحدث التقنيات المتطورة في مجال الإطفاء والإنقاذ، وتتمتع بالقدرة على التعامل السريع مع حالات الحرائق والطوارئ، وتم تصنيعها وتجهيزها وفقًا للمواصفات والمعايير القياسية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو”.