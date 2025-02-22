تسارع الأحداث بخصوص قضية «مؤيد اللافي» مع نادي «الوداد الرياضي» المغربي

بعد ان صدر في الفترة الأخيرة قرار قضائي يجبر فيه “نادي الوداد” على دفع المستحقات المالية للاعب الليبي مؤيد اللافي، تم إعلان الحجز عن حافلة “نادي الوداد” وعرضها للمزاد العلني، وذلك إثر مطالبات من محامي اللاعب بضرورة السداد في اقرب وقت.

ووفق مصادر مطلعة لموقع “هسبورت” المغربي، “قرّر اللاعب التنازل عن 100 مليون إثر نهاية عقده مع “الوداد الرياضي”، ومنها تمت جدولة مستحقات مؤيد اللافي، المتبقية “300 مليون”، حيث تسلّم 6 شيكات في فترة سابقة”.

وبحسب الموقع، “تسلم اللاعب أيضا 100 مليون في وقت لاحق، فيما صرف شيكين آخرين وذلك في عهد الرئيس السابق سعيد الناصيري، بينما لم يتمكن من استخلاص 100 مليون المتبقية في عقد عبد المحيد البرناكي”.

وشددت المصادر، “أن وكيل اللاعب طالب مرة أخرى بالمبالغ المتبقية “100 مليون سنتيم”، وأرسلت “الوداد” الدفعة الأولى “50 مليون” إلى المحامي الذي لجأ له وكيل “اللافي” لتحصيل المبلغ، إلا أن الأخير اكتشف أن المحامي لم يخبره بتلقي مبلغ 50 مليونا منذ فترة”.

وبحسب تأكيد وكيل اللاعب “رياض اللافي”، “فالأخير طالب المحامي بتحويل المبلغ قبل الثلاثاء المقبل، كما طالبه بالتراجع عن حجز حافلة “الوداد”، مع برمجة لقاء مع رئيس النادي لتحديد تاريخ مناسب للطرفين لصرف الدفعة الأخيرة والبالغة 50 مليونا”.