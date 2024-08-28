تساقط الأمطار بمناطق الجنوب والسحب تتكاثر في الشمال

هطلت أمطار رعدية جيدة على مناطق الجنوب الشرقي, وتتكاثر السحب من حين لإخر على بعض مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، في “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، تتكاثر السحب من مساء اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من (جنوب طرابلس إلى مصراتة- ترهونة– مسلاته– بني وليد– مزده– بعض مناطق الجبل ) تصحبها خلايا رعدية، و تكون جيدة مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسبب تأثير الرياح الهابطة من السحب الرعدية، أما درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31–36)مْ”.

وفي “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد”، هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية على المناطق الممتدة من (المرج– الجبل الأخضر- درنة)، وتكون جيدة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-34)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (38–41)مْ”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، سقوط أمطار رعدية جيدة خاصةً على المناطق الحدودية (العوينات- جبال تيبستي- السارة- جبال أركنو– الكفرة وماجاورها)، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحياناً مما تسبب في جريان بعض الأودية, عليه يرجى اخذ الحيطة والحذر، ومن المتوقع أن تشمل يوم الغد تازربو وما جاورها، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة السرعة تنشط نتيجة الرياح الهابطة من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (35–40)مْ”.