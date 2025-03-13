تسببت بسقوط الأبراج.. عواصف رملية تؤدي لـ«انقطاع الكهرباء» في سبها

تأثّرت بلدية سبها، بتقلبات جوية “مصحوبة بعواصف رملية شديدة أدت إلى سقوط أبراج نقل الطاقة، مما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض المناطق”.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، أن “التقلبات الجوية التي شهدتها سبها، أدت إلى سقوط أبراج نقل الطاقة الخاصة بخط 66 ك.ف بين محطة المطار و220 سبها كم 18، مما تسبب في فقدان التغذية الكهربائية في عدد من مناطق المدينة”.

وأفادت الشركة بأن سبها “استردت التغذية الكهربائية من مصادر بديلة لمعظم المناطق التي تأثرت بالانقطاع غير المتوقع”.

وأكدت الشركة أنها “ستباشر في إجراء أعمال الصيانة الطارئة بتركيب أبراج جديدة بدلاً من المنهارة، وستتم إعادة الأبراج إلى الخدمة بالوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن”.