تسببت بمقتل العشرات.. أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

أعلنت “جماعة أنصار الله- الحوثيين”، مقتل 6 أشخاص على الأقل في أنحاء اليمن، إثر غارات جوية يشتبه أنها أمريكية استهدفت مناطق مختلفة، وذلك في تصعيد هو الأوسع منذ انطلاق العمليات منتصف مارس الماضي.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن “إجمالي الضربات تجاوز 200”.

وقالت ليفيت: “إيران أصبحت ضعيفة للغاية نتيجة لهذه الهجمات، وقد رأينا أن القصف استهدف قادة “حوثيين” رئيسيين، تم القضاء على شخصيات مهمة كانت مسؤولة عن شن هجمات على السفن الحربية والتجارية، ولن تتوقف هذه العمليات حتى تتم استعادة حرية الملاحة في هذه المنطقة”.

وأضافت الولايات المتحدة هدفا جديدا إلى غاراتها على اليمن، حيث “قصفت لأول مرة محافظة إب إلى الجنوب من صنعاء”، و”نفذت المقاتلات الأمريكية، 25 غارة جوية في 4 محافظات يمنية”.

بدورها، أعلنت جماعة “الحوثي”، الخميس، أنها “أسقطت طائرة استطلاع أميركية مسيّرة من طراز “إم كيو 9″، أثناء تنفيذها مهاما وصفتها بـ”العدائية” في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن”.

وقال المتحدث العسكري باسم “الحوثيين”، “إن إسقاط الطائرة يأتي في إطار ما سماه “الرد المشروع على الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية”، مؤكدا “استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف الجهات المعادية”، على حد تعبيره.

كما جدد المتحدث “التزام جماعة الحوثي بدعم غزة”، مؤكدا أن “هذا الدعم سيستمر حتى توقف العدوان ورفع الحصار” عن القطاع.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن “صور أقمار اصطناعية التقطت الأربعاء، أظهرت تمركز 6 قاذفات شبح من طراز (بي – 2 سبرينت) في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، في خطوة غير معتادة وسط الحملة العسكرية في اليمن والتوترات مع إيران”.

هذا “وأسفرت الحملة الجوية الأمريكية المكثفة على اليمن، عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا”.