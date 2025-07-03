تسببت بوفاة 5 أشخاص ومئات المصابين.. موجة حر تاريخية تجتاح أوروبا

تشهد أوروبا موجة حر غير مسبوقة أدت إلى تسجيل خمس وفيات على الأقل، وسط حالة تأهب قصوى لدى السلطات الصحية والبلديات في العديد من الدول، ارتفاع درجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية في مناطق واسعة، مما تسبب في أزمات صحية وانقطاعات في التيار الكهربائي.

إيطاليا: حالتا وفاة على شواطئ سردينيا وجمود في الخدمات بسبب ارتفاع الحرارة

وتوفي رجلان على شواطئ جزيرة سردينيا الإيطالية، إثر مضاعفات صحية ناجمة عن موجة الحر التي تضرب الجزيرة منذ أكثر من أسبوع. الأول، رجل يبلغ من العمر 75 عاماً، فقد وعيه بالقرب من بلدة بودوني على الساحل الشرقي ولم يتعافَ، بينما توفي الثاني البالغ 60 عاماً على شاطئ قرب سان تيودورو، وتجاوزت درجات الحرارة على الجزيرة وجزيرة كورسيكا الفرنسية المجاورة 40 درجة مئوية عدة مرات خلال الأيام الماضية.

إلى جانب ذلك، أصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة في 18 مدينة، وسط انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي شملت مدن فلورنسا وبيرجامو، بالإضافة إلى انقطاعات مؤقتة في روما، مما زاد من معاناة السكان.

فرنسا: 3 وفيات وأكثر من 300 حالة طارئة في ظل موجة حر تاريخية

سجلت فرنسا ثلاث حالات وفاة مرتبطة بموجة الحر الحالية، حيث تلقت خدمات الطوارئ أكثر من 300 حالة رعاية طارئة بسبب مشاكل صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة. أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية أنيس بانييه روناتشر وفاة شخصين على الأقل بسبب مشاكل صحية ناجمة عن موجة الحر، بينها وفاة عامل بناء أثناء العمل في ملعب كرة القدم بمدينة أوكسير.

وتم رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى في 16 منطقة، من بينها العاصمة باريس، التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، فيما تجاوزت مناطق الجنوب والوسط 41 درجة، مسجلةً أرقامًا قياسية لم تشهدها البلاد في يوليو من قبل.

ألمانيا تسجل أعلى درجات حرارة لهذا العام مع استمرار موجة الحر

في ألمانيا، بلغت درجات الحرارة أعلى مستوياتها هذا العام في عدة مدن، حيث سجلت بلدة أندرناخ في غرب البلاد 39.3 درجة مئوية، تلتها بلدة تانجرهوته-ديمكر في سكسونيا-أنهالت بـ39.2 درجة، ثم بلدة كيتزينجن في بافاريا بـ39.1 درجة. رغم هذه الأرقام القياسية السنوية، لم تصل درجات الحرارة إلى أعلى رقم مسجل في تاريخ ألمانيا البالغ 41.2 درجة مئوية في يوليو 2019.

تأثيرات وأبعاد موجة الحر على أوروبا

تأثرت العديد من دول أوروبا بشدة جراء هذه الموجة الحارة، مع ارتفاع حالات الطوارئ الصحية، لا سيما لدى كبار السن والعمال المعرضين للأشعة الشمسية المباشرة، كما أدت الحرارة المرتفعة إلى ضغط على شبكات الكهرباء بسبب زيادة الطلب على التبريد، مع تسجيل انقطاعات متكررة أثرت على السكان.

وتواصل الهيئات المختصة مراقبة الوضع عن كثب، محذرة من استمرار موجة الحرارة وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تأثيراتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.