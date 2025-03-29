تسببت بوقوع قتلى وجرحى.. أمريكا تشنّ غارات «عنيفة» على اليمن

تواصل أمريكا شن عشرات الغارات على عدة محافظات يمنية، متسببة بوقوع مئات القتلى والمصابين.

وأعلنت جماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية، الجمعة، عن “سقوط ضحايا إثر قصف جوي أمريكي استهدف محافظة صعدة”.

وذكر تلفزيون “المسيرة”، أن “شهيدًا و3 جرحى سقطوا نتيجة العدوان الأمريكي على محيط مدينة صعدة”.

ووفق المعلومات نفذت طائرات أمريكية، 19 غارة على محافظة عمران، حيث استهدفت مناطق اللبداء والعمشية وحباشة والعادي والعبلا والجبل الأسود.

وبحسب قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله- الحوثيين”، “شن غارتين على مطار صنعاء الدولي ضمن “عدوان أمريكي” على العاصمة”.

وذكرت القناة أن “قصفا استهدف منطقة القيادة في صنعاء، أدى إلى “أضرار في المنازل والمحلات التجارية وسط العاصمة”، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنيس الأصبحي، “إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان”.

وأفادت “المسيرة”، بـ”إصابة مواطن إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة صرف بمديرية بني حشيش”، وذكرت أن “العدوان الأمريكي استهدف بخمس غارات محافظة صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن، وبثلاث غارات كلا من محافظة الحديدة والجوف، كما استهدف بـ4 غارات مديرية مجزر”.

وكان أفاد مصدر يمني لوكالة “سبوتنيك” بأن “المقاتلات الأمريكية نفّذت 26 غارة جوية على “أنصار الله”، توزعت بين 8 غارات على مواقع للجماعة في مدينة صعدة، وغارتين على مواقع جبلية في مديرية سحار غرب صعدة، و8 غارات على مقرات عسكرية وأمنية في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، و8 غارات أخرى على مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في معسكر 48 بمنطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء، وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها المقاتلات الأمريكية على مناطق سيطرة “أنصار الله” في محافظات صعدة وصنعاء ومأرب وعمران والحديدة والجوف خلال 24 ساعة، إلى 72 غارة، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء القوات الأميركية ضرباتها الجوية ضد الجماعة، يوم السبت قبل الماضي”.

وأمس، أعلنت جماعة “الحوثيين”، عن “مقتل ما لا يقل عن 189 مدنيا، نتيجة الضربات الأمريكية”.