تسبب أمراض القلب وتدمّر الرئتين.. نصائح للإقلاع عن «السجائر الإلكترونية»

يحمل التدخين الإلكتروني “السجائر الإلكترونية”، مخاطر صحية عديدة للجسم، كالأرق وأمراض القلب وحتى تدمير الرئتين، كما تحتوي على “النيكوتين”، وهو مادة قوية تؤدي إلى الإدمان.

وفي هذا السياق، قدمت صحيفة “ذا صن”،

نصائح وصفتها بالفعالة لمساعدة المدخنين على الإقلاع، .

وحددت الصحبفة، 4 مراحل رئيسية للإقلاع عن التدخين الإلكتروني:

– مرحلة التأمل: التفكير في اتخاذ قرار الإقلاع.

– مرحلة التحضير: تحديد العلاجات أو الخدمات التي يمكن أن تساعدك في الإقلاع.

– مرحلة العمل: البدء في الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، مع مواجهة أعراض الانسحاب.

– مرحلة الصيانة: الحفاظ على أسلوب حياة خال من التدخين الإلكتروني.

ووفق الصحيفة، هناك نصائح للإقلاع عن التدخين الإلكتروني:

– حدد موعدا للإقلاع عن التدخين: اختر تاريخا (يوما) خلال الأسبوعين المقبلين، وتخلص من جميع السجائر الإلكترونية قبل اليوم المحدد. واشغل يومك لتجنب التفكير في التدخين.

– الإقلاع التدريجي: قلل قوة النيكوتين في سجائرك الإلكترونية تدريجيا حتى تصل إلى سيجارة إلكترونية خالية من النيكوتين، ما يسهل الإقلاع بشكل نهائي.

– ضع أهدافا واضحة: اكتب الأسباب التي تدفعك لترك التدخين واحتفظ بها لتذكير نفسك عند الحاجة.

– تجنب المحفزات: ابتعد عن المواقف والأماكن التي تشجعك على التدخين الإلكتروني، مثل الحانات أو اللقاءات مع المدخنين.

– الرياضة والنشاط البدني: مارس الرياضة بانتظام، حيث تساعد التمارين مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات على تخفيف أعراض الانسحاب وتقليل الرغبة في النيكوتين.

– التعامل مع التوتر: جرّب التأمل والتنفس العميق أو اليوغا كطرق فعالة لتخفيف التوتر، وهو أحد العوامل الرئيسية وراء التدخين الإلكتروني.

– الدعم الاجتماعي: تحدث مع أصدقائك وعائلتك وأخبرهم بنيتك الإقلاع. ويمكن أن يشجعك وجود شريك يشاركك هذه الرحلة.

– المكافآت: كافئ نفسك عند تحقيق إنجازات معينة، مثل قضاء أسبوعين أو شهر دون التدخين.

– العلاجات البديلة: استخدم منتجات، مثل اللاصقات والعلكة أو أجهزة الاستنشاق التي تساعد في تقليل الاعتماد على النيكوتين، وتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي للحصول على إرشادات.