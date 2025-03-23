تسبب بـ«السرطان» لأحد المواطنين.. منتج ألماني تحت المجهر!

أصدرت محكمة أمريكية حكما على “شركة باير” الألمانية “بدفع نحو 2.1 مليار دولار لمدع قال “إن مبيد العشب الضار “راوند أب” الذي تنتجه الشركة تسبب في إصابته بالسرطان”.

بدورها، “رفضت الشركة حكم “هيئة محلفين في ولاية جورجيا”، وأعلنت أنها “تعتزم الاستئناف”، مع العلم أن الشركة “تواجه أكثر من 60 ألف قضية أخرى تتعلق بالمكون النشط “الغليفوسات”.

ووفق وكالة “رويترز”، “يتضمن حكم ولاية جورجيا 65 مليون دولار، كتعويضات، و2 مليار دولار كتعويضات عقابية، بحسب بيان صادر عن مكاتب المحاماة التابعة للمدعي”.

ويعد هذا الحكم “أحد أكبر التسويات القانونية الصادرة ضد منتج “راوند أب” من شركة “باير””.

ودفعت شركة باير، أكبر شركة مصنعة للبذور والمبيدات الحشرية في العالم، “حوالي 10 مليارات دولار أمريكي لتسوية ادعاءات متنازع عليها بأن أحد مكوناتها النشطة “الغليفوسات” يسبب السرطان”.

وأكدت الشركة “أن هذه المادة الكيميائية آمنة عند استخدامها بشكل صحيح”، نافية الادعاءات “أنها تسبب السرطان”.

ويستخدم مبيد “راوند أب” على نطاق واسع في المملكة المتحدة وأوروبا لمكافحة الأعشاب الضارة، على الرغم من أن بعض إصداراته الاستهلاكية لم تعد تحتوي على “الغليفوسات”.

ولا تزال منتجات “راوند أب” الأخرى، المصممة للمقاولين ومصممي الحدائق، تحتوي غالبا على “الغليفوسات”، الجماعات البيئية أن “هذه المادة الكيميائية ضارة بالحياة البرية الأخرى، وتقتل الكائنات الحية المفيدة في التربة، وأن بعض الأعشاب الضارة أصبحت مقاومة لها”.

وقررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تجديد ترخيص “الغليفوسات” للاستخدام في الاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر 2033، ومن المتوقع أيضا أن تمدد المملكة المتحدة الترخيص الحالي عند انتهاء صلاحيته في ديسمبر 2025″.