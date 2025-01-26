تسبب بوفاة 17 شخص أغلبهم أطفال.. «مرض غامض» يثير القلق في الهند

تسبب مرض غامض في منطقتي “جامو وكشمير” الخاضعتين لإدارة الهند، بوفاة 17 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “وقعت حالات الوفاة لأشخاص بينهم 13 طفلا في قرية بادهال النائية في منطقة راجوري في جامو منذ مطلع ديسمبر.

وذكرت وكالة “برس تراست أوف إنديا” أنه “تم الإعلان عن عزل حوالى 230 شخصا في القرية في وقت سابق هذا الأسبوع”.

وتحدث أمارغيت سينغ باتيا، عميد كلية الطب الحكومية في راجوري، “عن تلف في الدماغ والجهاز العصبي لدى جميع المتوفين”.

ونقلت “برس تراست أوف إنديا” عن باتيا قوله، إنه “تم إلغاء عطلة الشتاء للتعامل مع الوضع الطبي الطارئ”، فيما كشف تحقيق أولي “أن الوفيات لم تكن ناجمة عن أي “التهاب أو فيروس أو بكتيريا بل مادة سامة”.

وفي حادث طبي منفصل، “سجّلت السلطات في مدينة بيون الغربية 73 إصابة على الأقل باضطراب عصبي نادر، وكان من بين المصابين بـ”متلازمة غيلان باريه” 26 امرأة فيما 14 من المرضى تم وضعهم على أجهزة للتنفس”، بحسب ما نقلت “برس تراست أو إنديا” عن مسؤول قوله.

هذا وبحسب منظمة الصحة العالمية، “ويهاجم الجهاز المناعة للمصاب بـ”متلازمة غيلان باريه” الأعصاب الطرفية،وقد تؤثر المتلازمة على الأعصاب التي تسيطر على حركة العضلات ما يؤدي بالتالي إلى ضعف العضلات وفقدان الحس في الأطراف فيما يمكن للمصابين أن يعانوا صعوبة في البلع والتنفس”.