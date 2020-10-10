تستخدم نفس الرقم طوال 25 عاما.. عائلة تفوز بأغرب «يانصيب»

عائلة أيرلندية لم تفقد الأمل طوال ربع قرن، وظلت تواظب على المشاركة في جائزة لليانصيب في البلاد حتى نالت ما أرادت.

لكن الغريبة في قصة هذه العائلة هو أنها ظلت تستخدم نفس الرقم طوال 25 عاما، على ما أورد موقع “يو بي آي”، الإخباري، امس الجمعة.

ونشرت اللجنة المحلية المشرفة على جائزة اليانصيب صورة أحد أفراد العائلة وهو يحمل بطاقة كبيرة كتب عليها قيمة الجائزة بالجنية الاسترليني، وتساوي 7.4 مليون دولار أميركي.

وقال أحد أفراد عائلة كيلكيني للمسؤولين عن جائزة اليانصيب في إيرلندا إنه كان يلقي نظرة خاطفة على صحيفة في متجر عندما لمح أرقام إعلان الفائز في الجائزة.

وأضاف أنه حفظ أرقام التذكرة لفرط تكرارها طوال 25 عاما، لذلك كان من السهل عليه اكتشافها حتى ولو من طرف عينه.

وبعدما علم بالفوز سارع الشاب إلى منزله واتصل بأفراد العائلة لإبلاغهم بالنبأ السار.

وقال إن الجائزة غير المتوقعة جاءت مثل الغوث لأفراد الأسرة الذين واجهوا صعوبات مالية مؤخرا حسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز”.

وأضاف:”لن نتسرع في نفقات سخيفة مثل شراء سيارات جديدة، لكن الشيء الوحيد الذين نطلع إليه حاليا هو زيارة المصارف لسداد القروض العقارية. ليس هناك شعور أفضل من ذلك”