تستغرق يومين.. «الحداد» يجري زيارة رسمية إلى تونس

توجّه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، والوفد المرافق له، إلى دولة تونس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، على متن إحدى الطائرات التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية الليبية.

في سياق منفصل، حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، أمس، “حفل تخريج دورتي ضباط مدرستي المدفعية والصواريخ والمشاة والدروع، وكذلك افتتاح مقر الكتيبة 88 مشاة، تزامناً مع الذكرى الـ14 لثورة السابع عشر من فبراير، بحضور رئيس أركان القوات البرية، وآمر اللواء 555 مشاة، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر اللواء 52 مشاة،وعدد من ضباط من منتسبي رئاسة الأركان القوات البرية”.

وألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة، منها أمر مدرسة المدفعية والصواريخ، وكلمة رئيس أركان القوات البرية، الذي عبر فيها عن “سروره إلى ما وصلت إليه المدارس العسكرية وافتخاره بذلك، وشكر رئاسة الأركان العامة على دعمها المتواصل، وعلى مجهودات المعلمين على ما بذلوه من مساندة لنجاح الخطه التدريبة”.

وفي نهاية الحفل “تم توزيع الشهائد علي الخريجين من المدرستين مدرسة المشاة والدروع، ومدرسة المدفعية والصواريخ”.

كما التقى رئيس الأركان العامة، “ضباط وضباط الصف من منتسبي اللواء 555 مشاة، وأثنى على الضباط الخريجين وذلك لالتزامهم وتحليهم بالضبط والربط العسكري، وحثّ جميع الضباط الدارسين للمضي قدماً لإيصال ما تعلموه إلى وحداتهم”.