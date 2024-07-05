تسجيل أكثر من 146 ألف ناخب في الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية بلغ بتاريخ 5 يوليو الجاري، (146,677) مسجلا.

وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين توزع بين 109,002 رجلا، و37,675 من النساء.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق، تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية إلى السابع من يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية.

#احصائيات التسجيل الاجمالية والتفصيلية للمجالس البلدية الــ60 المُستهدفة بالعملية الانتخابية … 🗒تاريخ الإحصائية 05 /… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤