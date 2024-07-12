تسجيل أكثر من 171 ألف ناخب في الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية بلغ بتاريخ 12 يوليو الجاري، 171,728 مسجلا.

وأوضحت المفوضية أن عدد المسجلين توزع بين 125,399 رجلا، و46,329 من النساء.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق، تمديد الفترة الزمنية لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية إلى يوم 13 يوليو الجاري، وذلك نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين على التسجيل ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية.