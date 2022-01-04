تسجيل أكثر من 4 الاف إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع, بمعدل 13%.

وقال المركز الوطني في تقريره الأسبوعي 52 إنّ عدد الوفيات المسجلة بلغ 62 حالة بمعدل إماتة 2%، وأن عدد العينات التي تم فحصها هذا ، بلغ 30 ألفا و760 عينة.

وأفاد المركز الوطني بارتفاع عدد الإصابات مدن طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، والقربوللي، وقصر بن غشير، وسبها، وترهونة، وزليتن، وسرت، والزاوية المركز، وزوارة، وغريان، والسايح شهدت ارتفاعا في الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتابع المركز الوطني أن عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ عددهم مليونا و878 ألفا و308 مطعما، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية، 858 ألفا و249 مطعّما.