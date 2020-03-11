تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في تركيا

أصاب الفيروس أكثر من 116 ألف شخص حول العالم. [الأناضول]

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وأنه تم وضعه قيد الحجر الصحي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده من العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الوزير قوله، إن الإصابة نُقِلت للشخص المصاب بالفيروس من خلال وجوده بأوروبا، لافتًا إلى أن “حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة”.

وأضاف يقول: “تسجيل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً،، فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطرًا بالكلية، فلقد تم عزله ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع”.

وحذّر الوزير التركي المواطنين من السفر للخارج ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، مطالبًا إياهم باتباع التعاليم والإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأردف يقول: “لنجاح الذي حققناه حتى اليوم في مواجهة كورونا سيضمن لنا سهولة المواجهة فيما بعد”.

وبحسب آخر إحصائيات أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 116 ألف شخص حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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