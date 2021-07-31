تسجيل أول إصابة بمرض «الفطر الأسود» في تونس

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، إصابة امرأة بداء ”الفطر الأسود”، بعد خضوعها لعملية جراحية بقسم الفك والوجه بالمستشفى الجامعي سهلول في ولاية سوسة.

وأوضح الطبيب المشرف على العملية رمزي المعتمري في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، أن المصابة خضعت لعملية استئصال الأنسجة المتعفنة على مستوى الأنف.

وأشار إلى “أن المريضة تعاني من داء السكري، ومن قصور كلوي، مما نجم عنه نقصا في المناعة، وبذلك تكونت أرضية ملائمة لتكوين الفطر الأسود العفني”.

كما لفت إلى أن “حالة المصابة مستقرة”.

يُشار إلى أن الفطر الأسود ويسمى أيضا “الفطر العفني” أو “فطر الغشاء المخاطي”، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر “الفطر العفني” على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يُهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.