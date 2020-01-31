تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا» الجديد في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد، في البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن كبير الأطباء في إنجلترا كريس وايت، قوله:

يمكننا أن نؤكد إصابة مريضين في إنجلترا، وهما فردان من نفس العائلة، بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المرضى يتلقون رعاية متخصصة من خدمات الصحة الوطنية ويقومون باستخدام طرق مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى ومنع انتشار الفيروس.

وأكد وايت أن المملكة المتحدة قد استعدت للأمر، منوهاً بأن هناك إجراءات صارمة لمكافحة العدوى.

وأضاف يقول:

إننا نواصل العمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، في ظل تفشي المرض في الصين لضمان استعدادنا لجميع الاحتمالات.

يأتي ذلك في حين، تُجلي بريطانيا، الجمعة، حوالى 150 مواطنا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من الصين إلى المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولي الصحة ببريطانيا.

هذا ودعا رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، الخميس، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس “كورونا”.

كما أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات جراء “كورونا” إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وارتفع عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.