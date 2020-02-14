تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في مصر

مصر تُسجل أول حالة “كورونا” وتحجر على مخالطي المصاب. [أرشيف/رويترز]

أفاد التلفزيون الرسمي المصري نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بتسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” الجديد القاتل في البلاد اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تمكنها من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأوضحت أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، منوهة بأن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أية أعراض، وحالة المصاب مستقرة تماما.

كما وزارة الصحة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية جميعها، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما “فترة حضانة المرض”.

منا جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، أن القاهرة تعاملت مع الموقف، وحرصت على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها.

وأشاد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان المصرية حيال المصاب، ومخالطيه.

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