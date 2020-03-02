تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في السعودية

الحالة معزولة حاليا في المستشفى وجاري التعامل معها. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزارة قولها، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما تم حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قِبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي، إلى أكثر من 88 ألف شخص، شٌفِي منهم حتى الآن 42670 شخصاً، ووفاة نحو 3 آلاف شخص.

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