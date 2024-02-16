تسجيل أول حالة وفاة بـ«جدري ألاسكا» في العالم

بالتزامن مع الانتشار الكبير للفيروسات حول العالم، والتي تسببت في بعض منها بعشرات آلاف الوفيات، وآخرها كان “فيروس كورونا”، خرجت إلى الوجهة فيروس جديد يسمى “جدري ألاسكا”، والذي ازداد الحديث عنه خلال الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلن مسؤولو الصحة في ولاية “ألاسكا”، تسجيل أول حالة وفاة معروفة مرتبطة بفيروس “ألاسكابوكس”، أو ما يسمى “جدري ألاسكا”، المكتشف حديثًا.

وأشارت الصحة، إلى أنها أبلغت عن 7 إصابات بجدري ألاسكا منذ اكتشافه، ورُصدت الحالة الأخيرة لدى رجل مسن توفي أواخر شهر يناير الماضي، لافتة إلى أن هذه هي الحالة الأولى لعدوى “ألاسكابوكس” الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.

وكانت الصحة في ألاسكا، حذّرت من أن الحيوانات الأليفة المنزلية مثل القطط والكلاب قد تلعب دورا أيضا في نشر الفيروس.

يذكر أن أول حالة في “جدري ألاسكا”، اكتشفت عام 2015، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية، بما في ذلك جدري البقر وجدري القردة، ويؤكّد العلماء أن الفيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

وبحسب الدراسات الصحية، ينتشر “جدري ألاسكا” عن طريق الثدييات الصغيرة في ألاسكا، وبشكل أساسي فئران الحقل، حيث تشمل أعراضه الآفات الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام المفاصل والعضلات.