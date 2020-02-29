تسجيل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة

الفيروس بدأ بالانتشار داخل البلاد من شخص لآخر دون صلة بأي رحلات أجنبية. [رويترز]

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم السبت.«»

ونقلت كالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤولين حكوميين قولهم، أن الوفاة سُجِلت في ولاية واشنطن.

يأتي ذلك في حين، أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.

كما حذر مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية من أن الفيروس بدأ بالانتشار داخل البلاد من شخص لآخر دون صلة بأي رحلات أجنبية.

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، تسجيله ثلاث إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يسافروا إلى خارج البلاد.

هذا ورفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى “أعلى مستوى”، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء، محذرة بأنها سترتكب “خطأ مميتا” إن ظنت أنها بمنأى منه، بحسب المنظمة.

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