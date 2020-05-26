تسجيل أول حالتين إصابة بكورونا في الجنوب الليبي

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي:

وتم تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد من الجنوب الليبي كأول حالتين تسجل بالجنوب الليبي لشاب عمره 36 عاماً، ومرأة عمرها 55 عاماً خالة الشاب المصاب.

وبحسب المعلومات الأولية من فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني فأن الحالتين لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب، حيث توفت منذ يومين بعد أن عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضى سابق بداء السكري.

وأشار مركز مكافحة الامراض إلى فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني يقوم بأخذ عينة من السيدة المتوفية للتأكد من إصابتها أو عدم إصابتها بالفيروس، ومن ثم تحديد مصدر العدوى ومتابعة مخالطيها.

كما يقوم فريق الرصد والتقصي بالمركز الوطني بمتابعة المخالطين للحالتين وحصرهم وأخذ العينات.

هذا تم عزل الحالتين لضمان عدم انتشار الفيروس.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 77 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 40 مصاباً للشفاء.