أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أول وفاة بشرية بمتحور من “إنفلونزا الطيور” في المكسيك.

وذكرت المنظمة، “أنه تم وقوع أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس “AH5N2″، الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك”.

وأشارت المنظمة في بيان لها، “إلى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه”.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية: “لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال عدوى “أنفلونزا الطيور” من شخص لآخر”.

كما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس، قوله: “كونوا مستعدين لوباء جديد قادم وهذا مسألة وقت فقط”.

يذكر أن “إنفلونزا الطيور” مرض معد تتسبب به عدة فيروسات، فيما تعد الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا لهذا المرض، ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن إنسان إلى آخر، وتعتبر “إنفلونزا الطيور” من صنف H من الفيروسات الشديدة الإمراض.