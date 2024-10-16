تسجيل إصابة بوباء الكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة بوباء الكوليرا في بلدة عكار، وأكدت أنه سيتم تفعيل “الخطة الوطنية للكوليرا” بعد ثبوت تسجيل حالة إصابة بالوباء.

وقالت الوزارة في بيان: “بتاريخ 14 أكتوبر تم إبلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتملة للكوليرا على إثره تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية”.

وأضاف البيان “تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 أكتوبر عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط (O1)”.

وتابع “الحالة من الجنسية اللبنانية توجهت الى المستشفى بتاريخ 14 أكتوبر بسبب إسهال حاد مائي وجفاف ولا يوجد سفر عند المريضة وهي من بلدة السمونية في عكار”.

وأردف البيان “تقوم وزارة الصحة العامة بتقصي الحالة وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة”.

وأوضح “كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه وقد تم جمع عدد من عينات المياه من بلدة السمونية ومشمش وإرسالها الى المختبرات المرجعية.

وختم البيان “سيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء”.

وكان لبنان قد أعلن في يونيو 2023 “انتهاء فاشية الكوليرا” في البلاد، بعد أشهر من انتشار العدوى، وذلك إثر عدم تسجيل أية حالة حينها على مدار 4 أشهر.

ويعاني لبنان حاليا من أزمة إنسانية حادة بعد نزوح أكثر من مليون شخص، على وقع الضربات الإسرائيلية جنوبي البلاد.