تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الإمارات

يرتفع عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات. [البيان]

أفادت وزارة الصحة الإماراتية، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

وأوضحت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، مشيرةً إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبالإصابة الجديدة يرتفع عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قِبل فريق استشاري طبي.

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