تسجيل إصابة جديدة بكورونا لعائد من السفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من السفر بالخارج.

وقال المركز في بيان، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الأربعاء عدد (241) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (180) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (2) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي (59) عينة.

محتوى ذو صلة «شلوف» تُطالب بتخصيص جزء من ميزانية مكافحة كورونا لمرضى الأورام وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (240) عينة سالبة.

عدد (1) عينة موجبة عائد من السفر. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 69 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 35 مصاباً للشفاء.