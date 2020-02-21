تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في الإمارات

يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل في الإمارات إلى 11 حالة. [البيان]

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد.«»

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الوزارة قولها، في بيان، إن الإصابتين الجديدتين هما حالتان خالطتا مواطنا صينيا أُعلن مؤخرا إصابته بالفيروس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما من الفلبين يبلغ من العمر 34 عاما، والآخر من بنغلاديش 39 عاما، منوهةً بأن حالتهما الصحية مستقرة.

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل في الإمارات إلى 11 حالة، تم شفاء 3 منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قِبل فريق استشاري طبي، وفق ما أعلنت السلطات سابقا.

يُشار إلى أن الإمارات هي أول دولة عربية أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس، وأعلنت لاحقاً كل من مصر ولبنان اكتشاف إصابات بالفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان..

اقترح تصحيحاً