تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لعائدين من السفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 79 حالة.

واستلم المركز اليوم الأربعاء عدد (218) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (148) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (7) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (54) عينة.

مستشفى طرابلس الجامعي عدد (9) عينة.

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (216) عينة سالبة.

عدد (2) عينة موجبة عائدين من السفر. وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 79 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 40 مصاباً للشفاء.