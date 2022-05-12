تسجيل اعتداء جديد على مشروع النهر الصناعي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تسجيل إعتداء جديد علي صمام التفريغ بالخط الرئيسي الناقل للمياه عند المحطة رقم 151 الواقعة بين محطة الضخ رقم 3 بسيناون وخزان الجويبيه.

وأوضح الجهاز في بيان له أنّ نقطة الإعتداء حدثت في منطقة تشغيلية ذات ضغوطات تصل إلي 20 بئر، وقد تسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء، وسيناون، ونالوت، واولاد محمود.

واعرب الجهاز عن آمله في ان يتكمن فريق الصيانة من السيطرة علي التسرب دون الحاجة لإيقاف الضخ من حقل آبار غدامس باتجاه خزان الجويبيه.

وأضاف الجهاز ان فريق الصيانة يقوم بتقييم الوضع التشغيلي، وتقوم بإجراء مناورة تشغيل بغية تخفيض كمية تدفق المياه و السيطرة عليه.