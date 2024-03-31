تسجيل العديد من «مخالفات الأغذية» الجسيمة بمناطق مختلفة (صور)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قيام مفتشي المركز بتسجيل العديد من المخالفات الجسيمة بمناطق مختلفة.

وبحسب المركز، قام مفتشو “فرع طرابلس”، بجولة تفتيشية في بلدية حي لاندلس استهدفت المطاعم واسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة داخلها لعدم التزام اصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتم اتخاذ كافه الاجراءات من قبل الجهات الضبطية.

وبحسب صفحة المركز، قام مفتشو مكتب القطرون للرقابة على الأغذية والأدوية وبالتعاون مع فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة بجولة تفتيشية لبعض محال بيع المواد الغذائية القطاعي ومحال وبركات بيع الخضار بالمنطقة.

ووفق المركز، من خلال الجولة تبين أن بعض المحال تفتقر الي بعض الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الأغدية، وبعض العمال يحملون شهائد صحية منتهية الصلاحية، ويتم تداول وبيع بعض السلع المنتهية الصلاحية داخل بعض المحال .

وأشار المركز إلى أنه تم مصادر كافة المواد والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية وكذلك تمت مصادره الفواكه والخضار الفاسده وتم أعدامه علي الفور . كما تم إحالة تقرير إلى فرع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي منطقة البيضاء، قال فرع الرقابة الداخلية من الجهاز الحرس البلدي البيضاء المدينة، إن المخالفات تمثلت في أن طرق العرض و التخزين غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفي سبها، قام مفتشو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، بجولة تفتشية على معامل الحلويات والمرطبات والمخابز داخل محلة القرضة، وذلك للتاكد من مدى مطابقتها لكافة الأشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها، وتم إقفال مخبز النعيم بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدى لعندم كافة الأشتراطات الصحية.