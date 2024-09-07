تسجيل الهدف رقم 900.. كم هدفا يحتاج ميسي لتحقيق إنجاز رونالدو؟

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، الخميس، بعد أن بات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 900 هدف.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني في فوز البرتغال على كرواتيا 2-1 في دوري الأمم الأوربية، مدونا على الهدف رقم 900 في مسيرته الحافلة.

وقال رونالدو بعد المباراة: “يبدو تسجيل 900 هدف مثل أي إنجاز آخر، لكنني وحدي أعرف مدى صعوبة العمل كل يوم لتسجيل هدفك رقم 900.. إنه إنجاز فريد في مسيرتي”.

ويعتبر رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي من أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق بعد مسيرتهما الرائعة في قمة اللعبة. وقد احتدم الجدل حول أي من الأسطورتين هو الأعظم على الإطلاق لسنوات عديدة.

ولكن الآن بعد أن سجل رونالدو هدفه رقم 900، لا يمكن إنكار أن اللاعب البرتغالي البالغ عمره 39 عاما، حقق إنجازا خرافيا لم يصل له غريمه التقليدي بعد.

ميسي الذي يصغر رونالدو بعامين، بمقدوره الوصول إلى هذا الإنجاز وحتى تجاوزه، لأن الأرجنتيني يملك في رصيده حاليا 838 هدفا، أي أنه بحاجة إلى 62 هدفا لمعادلة رقم “الدون”.

ويحتل ميسي المركز الثاني خلف رونالدو في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم. وبالنظر للأرقام التي حققها ميسي في السنوات القليلة الماضية فقد يصل إلى 900 هدف في غضون موسمين.

وفي حال اعتزال ميسي ورونالدو بنفس العمر، فيتوقع أن ينتزع الأرجنتيني لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم إذا أخذنا بعين الاعتبار المعدل التهديفي لكلا اللاعبين على مدار مسيرتهما.

فرونالدو احتاج لـ1236 مباراة لتسجيل 900 هدف، بينما سجل ميسي أهدافه 838 في 1069 مباراة.

وتظهر الإحصائيات أن ميسي يملك معدلا تهديفيا أفضل من “الدون”، علما بأن الأخير بدأ مسيرته الاحترافية في العام 2001 قبل ثلاثة أعوام من “البرغوث”.