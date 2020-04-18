تسجيل تراجع في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في الجزائر

بلغ العدد العام للمتعافين 894 شخصا. [رويترز]

شهدت الجزائر اليوم السبت، تراجعاً في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت السلطات الصحية الجزائرية أقل ارتفاع لحصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أسابيع.

وبلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 3 حالات فقط مقارنة مع 16 أمس.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 367 شخصا.

ويعتبر هذا الرقم أقل معدل يومي لارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، ويشير إلى تراجع لافت في هذا المؤشر الذي بلغ أمس الجمعة 16 حالة والخميس 12.

وذكر فورار أن الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بالفيروس ارتفعت بواقع 116 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2534 في 47 ولاية.

كما كشف عن رصد 84 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، ليبلغ العدد العام للمتعافين 894 شخصا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الجزائرية، في وقت سابق من السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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