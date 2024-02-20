تسجيل «جيش» من العاطلين عن العمل في إسرائيل خلال أشهر

ارتفعت معدلات البطالة في “إسرائيل”، وازدادت أعداد العاطلين عن العمل، بشكل كبير خلال أشهر قليلة.

وبحسب صحيفة “غلوبز” المتخصصة بالاقتصاد “الإسرائيلي”، فإن أحدث البيانات الصادرة من “مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي”، كشفت عن ارتفاع في معدلات البطالة في إسرائيل، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 11 ألفا في يناير الماضي.

ووفق البيانات، ارتفع معدل البطالة من 3.1% في ديسمبر 2023 إلى 3.4% في يناير الماضي، وهو ما يرسم صورة صعبة للقوى العاملة في البلاد.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن قياس معدلات البطالة، شمل الأفراد الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الحرب المستمرة، حيث بلغ عدد الأشخاص في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير الماضي 215 ألفا مقابل 272 ألفا في الشهر الذي قبله، بينما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر 2023.

ووفق الإحصاءات، فإنه من بين أولئك الذين كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو المتغيبين عن العمل في يناير الماضي، 37% يؤدون الخدمة الاحتياطية في الجيش.

وفي ذات السياق، كشف تقدير أولي لمكتب الإحصاءات، أن اقتصاد “إسرائيل” انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، وذكر المكتب، أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%، وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022.

يذكر أن “إسرائيل” استدعت ما يقارب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي 2023، كما منحت نحو 80 ألف “إسرائيلي” إجازة غير مدفوعة الأجر في الأشهر الماضية، وفق ما نشرت وسائل إعلم الكيان الصهيوني.