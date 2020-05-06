تسجيل حالة إصابة بكورونا بعد الكشف عن 254 عينة

أعلن المركز الوطني مكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الأربعاء عدد (254) عينة.

وبعد الفحص المختبري كانت نتائج التحليل على النحو الآتي: عدد (253) عينة سالبة

عدد (1) عينة موجبة جديدة محتوى ذو صلة بينها دول عربية.. الصحة العالمية تُحذّر من تدهور جائحة كورونا في عدة دول ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 64 حالة، وإجمالي الحالات النشطة 37. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

اقترح تصحيحاً