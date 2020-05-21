تسجيل حالتين مصابتين بكورونا لعائدين من السفر

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 71 حالة.

وقال المركز في بيان، إن المركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الخميس عدد (326) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع- 134 عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراته-67 عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي- 30 عينة.

مختبر مستشفى الكويفية- 89 عينة.

مختبر مستشفى طرابلس الجامعي- 5 عينات.

وعقب فصح العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (324) عينة سالبة.

عدد (2) عينة موجبة عائدين من السفر. وأوضح المركز أن الحالتين الجديدتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد من ضمن العائدين من السفر أحدهما قادم من تركيا، والأخر قادم من تونس. محتوى ذو صلة النجار: المسح المُرتقب سيُحدد مصير الحظر وتم الكشف عليهما من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقوم بتتبع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 71 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 35 مصاباً للشفاء.