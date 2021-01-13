تسجيل رقم قياسي لإصابات كورونا بين عناصر الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا بين عناصره بلغ 1506 حالات.

وتعتبر هذه الحصيلة أعلى رقم لدى جيش الاحتلال منذ بداية الوباء..



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن جميع العناصر المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة، كما يخضع 12 ألفا و339 عنصرا للحجر الصحي.

وبحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الأراضي المحتلة يبلغ 513715، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 3772.

وذكر الموقع أنه تم تسجيل حالتي وفاة و3652 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.