تسجيل مذكرة التفاهم الليبية التركية رسمياً لدى الأمم المتحدة

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، تسجيل مذكرة التفاهم الليبية التركية رسميا في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لتسجيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا نهاية نوفمبر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، أمس الخميس، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر 2019، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.