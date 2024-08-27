تسجيل هزة أرضية بقوة 2 ريختر في القاهرة لهذا السبب!

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بجنوب شرق القاهرة، بلغت قوتها درجتين على مقياس ريختر.

وفي بيان بصفحته على فيسبوك، قال المعهد إن الهزة وقعت في الساعة الثالثة و57 دقيقة مساء، نتيجة أعمال إنشائية، على مسافة 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.

وأضاف المعهد أنه لم يرد أي معلومات عن خسائر بالأرواح والممتلكات، فيما لم يحدد بالضبط طبيعة تلك الإنشاءات ولماذا أدت تحديدا إلى الشعور بالهزة.

وحسب تعليقات البعض على بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فقد كان الشعور بالهزة مثل صدمة قوية “ليس لها موجات رأسيه ولا أفقية”.

فيما طالب آخرون المعهد بتوضيحات من قبل “هل تم استخدام متفجرات لعمليات نسف الطبقات الصخرية وهل تم اجراء دراسة مسبقة توضح احتمال حدوث هزات أرضيه نتيجة لذلك من عدمه”؟