تسجيل وفيات بفيروس جديد ينتشر في أمريكا!

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا وبائيا، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “أوروبوش” في أمريكا اللاتينية، وتسببه في حالتي وفاة.

وبحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، أكدت منظمة الصحة، “أن ما لا يقل عن 7284 إصابة في البرازيل، بما يمثل 90 بالمئة من جميع حالات “أوروبوش” المؤكدة في الأمريكيتين، حيث تتركز أغلب الحالات في البرازيل”.

وذكرت الشبكة، أن “السلطات الصحية البرازيلية، تحقق في حالات وفاة وإجهاض وإصابة أطفال حديثي الولادة بعيوب خلقية، نتيجة تفشي الفيروس”.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تتشابه أعراض فيروس “أوروبوش” مع أعراض حمى الضنك، “تشمل هذه الأعراض الصداع والحمى وآلام العضلات وتيبس المفاصل والغثيان والقيء والقشعريرة وحساسية الضوء”.

وبحسب المركز، “أما في الحالات الشديدة، يمكن للفيروس أن يتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، وقد تشمل الأعراض أيضا الطفح الجلدي والقيء والنزيف، وتبدأ الأعراض عادة بعد 4 إلى 8 أيام من تعرض الشخص للدغة الحشرات والتي تستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أيام، فيما قد تستمر العدوى لمدة تصل إلى 3 أسابيع “.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنه لا يزال “من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بفيروس “أوروبوش” هي سبب النتائج الصحية السلبية للأجنة”، مشيرة إلى أنها “تعمل مع منظمة الصحة للبلدان الأميركية وشركاء دوليين آخرين لمعرفة المزيد عن المخاطر المحتملة لمرض أوروبوش أثناء الحمل”.

يذكر أنه ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس “أوروبوش”، هو “مرض غير مألوف” ينتشر عن طريق لدغات البراغيث والبعوض، وينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، ولا توجد لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى “أوروبوش” أو علاجها، إذ يركز العلاج على تخفيف أعراض المرضى.

وكانت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أصدرت تحذيرا سابقا في 17 يوليو الماضي، “حول حالات محتملة لانتقال فيروس أوروبوش من الأم الحامل إلى الطفل”.