تسجيل وفيّات عديدة.. عواصف مدمّرة تجتاح أمريكا (فيديو)

قتل 3 أشخاص، “جراء عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية”، متسببة “بدمار كبير”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “تسببت العواصف باقتلاع أسطح المباني في بلدة صغيرة بولاية أوكلاهوما قبل أن تتجه شرقا، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الأعاصير قرب الساحل الشرقي، بينما ضربت عواصف ثلجية الغرب الأوسط، وأججت الرياح الجافة حرائق غابات في ولاية تكساس”.

ووفق الوكالة، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن “عاصفة قادمة من المحيط الهادئ ستجلب أمطارا غزيرة وثلوجا عبر ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب حتى يوم الجمعة”.

وحذر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عبر منصة “إكس”، من أن “العاصفة قد تؤدي إلى تدفق حطام جديد في المناطق التي تضررت بفعل حرائق الغابات الأخيرة”، كما “تم إصدار تحذيرات من الأعاصير في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وفرجينيا”.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن “إعصارا من فئة (إي إف 1) ضرب منطقة يونيونفيل في مقاطعة يونيون بولاية كارولاينا الشمالية، ما تسبب بأضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي، مع رياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة”.

Powerful storms swept across the U.S. this week, killing two people in Mississippi, spawning tornadoes in Texas, Oklahoma, and Louisiana, and leaving hundreds of thousands without power. pic.twitter.com/UFxzIofWp5 — CGTN America (@cgtnamerica) March 5, 2025

Storms sweeping the U.S state of Mississippi. pic.twitter.com/7Pz6cLv5ce — Beirut Wire (@beirutwire) March 5, 2025

▶️️Surveillance cameras captured the moment a tornado struck Hugo, Oklahoma, tearing the roof off a building in its path.



👉Powerful storms killed two people in Mississippi and threatened more communities across the nation Tuesday with wide-ranging weather.… pic.twitter.com/1ICx7Px1WA — Voice of America (@VOANews) March 5, 2025

وأمس، “تسببت الرياح القوية في انهيار جزئي لمركز توزيع دهانات “بنيامين مور” في لويسفيل بولاية تكساس، وسط عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة وقتلت شخصين في ولاية ميسيسيبي”.

وضربت الأعاصير يوم الثلاثاء، “كلا من تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا، وفقا للمعلومات الأولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية”.