تسجيل وفيّات عديدة.. عواصف مدمّرة تجتاح أمريكا (فيديو)

قتل 3 أشخاص، “جراء عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية”، متسببة “بدمار كبير”.
وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “تسببت العواصف باقتلاع أسطح المباني في بلدة صغيرة بولاية أوكلاهوما قبل أن تتجه شرقا، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الأعاصير قرب الساحل الشرقي، بينما ضربت عواصف ثلجية الغرب الأوسط، وأججت الرياح الجافة حرائق غابات في ولاية تكساس”.
ووفق الوكالة، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن “عاصفة قادمة من المحيط الهادئ ستجلب أمطارا غزيرة وثلوجا عبر ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب حتى يوم الجمعة”.
وحذر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عبر منصة “إكس”، من أن “العاصفة قد تؤدي إلى تدفق حطام جديد في المناطق التي تضررت بفعل حرائق الغابات الأخيرة”، كما “تم إصدار تحذيرات من الأعاصير في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وفرجينيا”.
وأكدت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن “إعصارا من فئة (إي إف 1) ضرب منطقة يونيونفيل في مقاطعة يونيون بولاية كارولاينا الشمالية، ما تسبب بأضرار مادية وانقطاع التيار الكهربائي، مع رياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة”.
وأمس، “تسببت الرياح القوية في انهيار جزئي لمركز توزيع دهانات “بنيامين مور” في لويسفيل بولاية تكساس، وسط عواصف قوية اجتاحت الولايات المتحدة وقتلت شخصين في ولاية ميسيسيبي”.
وضربت الأعاصير يوم الثلاثاء، “كلا من تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا، وفقا للمعلومات الأولية من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية”.
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